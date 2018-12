Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Just Eat in einem Ausblick auf 2019 auf "Hold" mit einem Kursziel von 610 Pence belassen. Der britische Essenslieferant, der nun drei Gewinnwarnungen und ein schwaches drittes Quartal hinter sich habe, dürfte sich im neuen Jahr weiter dem Ausbau seines Geschäfts in Großbritannien und den anderen europäischen Märkten widmen, schrieb Analystin Silvia Cuneo in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zudem sollte der Fokus auf dem Gewinnwachstum liegen./ck/ag Datum der Analyse: 03.12.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0045 2018-12-04/14:18

ISIN: GB00BKX5CN86