Nach dem Anstieg zum 1,1420 Hoch, zog sich der EUR/USD im Bereich der 1,1400 zurück, während sich der Greenback erholte. EUR/USD schaut auf Risikotrends, Brexit Debatte Das Paar steigt am Dienstag die zweite Sitzung in Folge, so dass der Pullback vom Freitag umgekehrt wird, während das neue Mehrtageshoch über 1,1400 gebildet werden konnte. Der Euro ...

Den vollständigen Artikel lesen ...