Ein möglicher Verbleib Großbritanniens in der EU lässt das britische Pfund steigen. Ein europäischer Generalanwalt hatte den Widerruf des Brexits in Aussicht gestellt.

In der Hoffnung auf einen dauerhaften Verbleib Großbritanniens in der EU decken sich Anleger wieder mit Pfund Sterling ein. Der Kurs der britischen Währung stieg am Dienstagvormittag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...