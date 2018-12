Bonn, Deutschland (ots) - Der Automarkt im November brachte Rückgänge sowohl im Gebrauchtwagenmarkt als auch bei den Neuzulassungen. So wechselten im November etwas mehr als 608 000 Pkw die Besitzer, das waren 3,8 Prozent weniger als im Vorjahresmonat. Im bisherigen Jahresverlauf sank die Zahl der Besitzumschreibungen um 0,8 Prozent auf knapp über 6,72 Millionen Einheiten im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Die Zahl der Pkw-Neuzulassungen ist im November um 9,9 Prozent auf knapp über 272 000 Einheiten gegenüber dem Vorjahresmonat gesunken. Damit setzte sich der Abwärtstrend der letzten beiden Monate aufgrund der WLTP-Problematik fort. Von Januar bis November wurden laut dem Kraftfahrtbundesamt (KBA) nahezu 3,2 Millionen neue Pkw zugelassen, das sind 0,4 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Die Neuzulassung dieselbetriebener Pkw ging im November um 10 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat zurück. Ihr Anteil an den Neuzulassungen lag bei 34 Prozent.



Für das zu Ende gehende Jahr 2018 erwartet der ZDK rund 3,47 Millionen Pkw-Neuzulassungen sowie rund 7,3 Millionen Besitzumschreibungen. Das Werkstattgeschäft zeigt sich stabil mit leicht positiver Tendenz, die durch das traditionell starke Geschäft im vierten Quartal weiter untermauert werde, so ein Sprecher.



