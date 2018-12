HONGKONG UND SAN DIEGO, Dec. 04, 2018, die weltweit größte digitale Plattform, die Einzelhändler und Marken mit Lieferanten und Produktionsstätten zusammenbringt, gab heute die Markteinführung der TradeBeyond Beschaffungs-App für den Einzelhandel bekannt und akzeptiert ab sofort Registrierungen von Lieferanten und Produktionsstätten zur Überprüfung und Einreichung von Produkten.

"TradeBeyond ist eine aufregende neue App, die von einer Gruppe erfahrener, innovativer Entwickler entwickelt wurde. TradeBeyond wurde entwickelt, um die Beschaffung in Echtzeit, kollaborativ, effizient und unterhaltsam zu gestalten. Mir gefällt das Social-Media-Gefühl sehr und ich kann es kaum erwarten zu sehen, wie weit das Team die Grenzen verschieben kann", sagte Keith Holder, Principal & Managing Consultant, N*ked Sourcing.

TradeBeyond is ist kein weiterer Online-Marktplatz für Fertigprodukte. Es ist vielmehr das exklusive Netzwerk, in dem Einzelhändler, Marken, validierte Lieferanten und Produktionsstätten Kontakte knüpfen, Produkte beschaffen, Innovation vorantreiben und Private-Label-Produkte schneller auf den Markt bringen können. Mit TradeBeyond können Mitglieder "virtuell", in Echtzeit, Seite an Seite und nahtlos arbeiten und dies wird letztendlich die Art und Weise revolutionieren, wie der Einzelhandel die Produktentwicklung und Produktbeschaffung für eigene Marken verwaltet.

"Einzelhändler gedeihen, wenn sie einzigartige Produkte vor dem Mitbewerb und zu einem Preis auf den Markt bringen können, den die Verbraucher heute verlangen. Nur wenige beherrschen jedoch die Fähigkeit, diese Vision umzusetzen, da die Menge an redundanter Aktivität, Zeitverlust, Datenverlust und fehlgeschlagene Kommunikation die Erfolgschancen behindert", sagte Michael Hung, Chief Innovation Officer bei TradeBeyond.

TradeBeyond ist das ultimative Beschaffungsnetzwerk für den Einzelhandel, bei dem Käufer Anfragen in den digitalen Showrooms platzieren und Lieferanten dort einzelne Produkte oder ganze Kataloge anbieten können, um Moodboards, Sortimente und Themen im Handumdrehen abzugleichen. Monate und Wochen verkürzen sich zu Tagen und Stunden, in denen alle Parteien den Entwicklungsprozess für Private-Label-Produkte durchlaufen, was die Notwendigkeit mehrerer Einkaufstrips, teurer Stichprobenprüfungen und der Validierung von Dokumenten zur Einhaltung der Werksvorschriften verringert.

"TradeBeyond hat die Fähigkeit, die Geschwindigkeit und Genauigkeit von Produktentwicklung, Beschaffung und Lieferantenvalidierung zu erhöhen und gleichzeitig die Zusammenarbeit zwischen Produktteams und deren Lieferanten zu verbessern", sagte Steve Feniger, CEO, 55 Brand Management Consultants.

Über TradeBeyond

Mit TradeBeyond können Einzelhändler, Marken, Lieferanten und Produktionsstätten Produkte in einem digitalen Showroom mit Moodboards, Sortimenten und Themen aus dem Einzelhandel einführen, beschaffen und abgleichen. TradeBeyond beherbergt Tausende von validierten Lieferanten und wurde entwickelt, um Innovationen zu erweitern, Produkte schneller zu beschaffen und auf den Markt zu bringen. TradeBeyond ist die ultimative Beschaffungs-App, die nicht nur Verbindungen herstellt, sondern einer ganzen Branche die Werkzeuge für erfolgreiches Wirtschaften zur Verfügung stellt. Weitere Informationen finden Sie unter www.tradebeyond.com .

