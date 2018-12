Die Schweizer Großbank UBS hat Glencore nach einer Investorenveranstaltung auf "Neutral" mit einem Kursziel von 360 Pence belassen. Die Aktie des Rohstoffkonzerns sei die günstigste in der Branche, schrieb Analyst Myles Allsop in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Doch ein Kursanstieg dürfte angesichts von Problemen mit der US-Justiz und in der Demokratischen Republik Kongo sowie wegen anstehender Veränderungen in der Führungsmannschaft noch länger auf sich warten lassen./gl/edh Datum der Analyse: 04.12.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0048 2018-12-04/14:39

ISIN: JE00B4T3BW64