Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für Koenig & Bauer auf "Buy" mit einem Kursziel von 72 Euro belassen. Die Übernahme des Mehrheitsanteils am Geschäft mit Faltschachtelklebeanlagen von Durant sei eine sinnvolle Ergänzung, schrieb Analyst Hans-Joachim Heimbürger in einer am Dienstag vorliegenden Studie./ag/gl

Datum der Analyse: 03.12.2018

ISIN DE0007193500

AXC0195 2018-12-04/14:43