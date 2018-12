Zwischen Oktober 2016 und Anfang dieses Jahres vollzog die Lufthansa-Aktie eine bemerkenswerte Aufwärtsphase, die von nur sehr wenigen Rücksetzern geprägt war. Dabei gelang es bis auf ein Verlaufshoch von über 30,00 Euro zuzulegen, beflügelt wurde die Euphorie an den Börsen auch durch den Wegfall eines Konkurrenten - der Fluggesellschaft Air Berlin. Nur wenig später drehten die Kursnotierungen aber wieder gen Süden ab und vollzogen eine regelkonforme Konsolidierung auf die vorausgegangenen Kursgewinne. Dabei gelang es erst um 17,04 Euro einen tragfähigen Boden zu finden und wieder die Gegenrichtung einzuschlagen.

Ausbruch noch nicht vom Tisch!

Innerhalb der jüngsten Aufwärtsbewegung knüpfte die Lufthansa-Aktie erneut an ihren seit Jahresbeginn bestehenden Abwärtstrend an, konnte über das Widerstandsniveau von rund 22,00 Euro jedoch nicht ausbrechen. In den letzten beiden Tagen verlor das Papier daher wieder merklich an Wert und rutschte im heutigen Handel sogar aus seinem kurzfristigen Aufwärtstrend heraus. Dieser Umstand sollte an dieser Stelle jetzt keine ...

