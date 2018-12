Die Wiener Städtische Versicherung hat Gebäude aus dem Komplex "The Brick" von Soravia erworben. Zwei der insgesamt drei The Brick-Bauteile gingen in einem Forward Deal Ende November an den neuen Eigentümer über. Ab 2020 werden diese Gebäude zum neuen Headquarter der Wienerberger AG. Insgesamt handelt es sich um eine Nutzfläche von rund 21.300 m². Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Das dritte Gebäude des Ensembles bleibt im Besitz von Soravia und wird an die internationale Hotelgruppe Plateno verpachtet. Hier entsteht ein Hotel der Marke "7 Days Premium" mit 152 Zimmern. Der Ziegelhersteller Wienerberger ist mit rund 15.000 m² der Büro-Hauptmieter und wird sich mit der Ziegelfassade rechtzeitig zum ...

