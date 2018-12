Die Deutsche Bank hat Allianz SE nach einer Investorenveranstaltung auf "Buy" mit einem Kursziel von 220 Euro belassen. Er sei nun optimistischer, was die Qualität der Geschäfte des Versicherers angehe, schrieb Analyst Hadley Cohen in einer am Dienstag vorliegenden Studie./gl/ag Datum der Analyse: 04.12.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE0008404005