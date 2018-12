Zürich - Der Procimmo Swiss Commercial Fund II hat zwei weitere Bestandesliegenschaften mit einem Marktwert von insgesamt rund CHF 25.2 Mio. erworben. Es handelt sich um Gebäude in Embrach (ZH) und Oberglatt (ZH).

Die beiden Liegenschaften wurden zeitgleich im November 2018 erworben. Das Gebäude in Embrach (ZH) verfügt über 10'073 m2 vermietbare Fläche, eine Grundstücksfläche von 5'063 m2 und einen Marktwert in Höhe von rund CHF 15.5 Mio. Das Gebäude, das als Gewerbe- und Büroliegenschaft genutzt wird, liegt an der Hardhofstrasse 15/17 ...

