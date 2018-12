Von Thomas Rossmann

NEW YORK (Dow Jones)--Mit Blick auf den "Waffenstillstand" zwischen den USA und China im Handelsstreit kehrt an der Wall Street am Dienstag wieder Zurückhaltung ein. Die Einigung auf zunächst kaum mehr als einen 90-tägigen Verzicht auf weitere Strafzölle klang schon zu Beginn der Woche für viele Akteure nicht besonders überzeugend. Die Aufschläge im Zuge der globalen Erleichterungsrally an der Wall Street waren zu Wochenbeginn auch hinter denen in Asien und Europa zurückgeblieben. Nun geben die globalen Aktienmärkte wieder nach.

Der Future auf den S&P-500 fällt aktuell um 0,2 Prozent. Am Mittwoch findet an der Wall Street kein Handel statt, aufgrund des nationalen Gedenktages für den verstorbenen Ex-Präsidenten George H.W. Bush. Die Agenda der Konjunkturdaten ist am Dienstag leer.

Verhandlungen zwischen USA und China dürften schwierig bleiben

In den in der kommenden Woche anstehenden ersten Verhandlungen soll der als China-Kritiker bekannte Handelsbeauftragte des US-Präsidenten, Robert Lighthizer, das Zepter für die USA in die Hand nehmen, heißt es am Markt. "Dies verspricht kein ruhiges Fahrwasser für die bevorstehende Verhandlungsrunde zu werden", so Analyst Hao Zhou von der Commerzbank. Derweil soll US-Finanzminister Steven Mnuchin zu verstehen gegeben haben, dass Peking konkrete Versprechungen in den Verhandlungen eingehen müsse, ergänzt der Teilnehmer.

"Ich habe noch nicht mit vielen Leuten gesprochen, die wieder bereit sind in den Markt zu investieren", so Aktien-Händler Michael Antonelli von R.W. Baird & Co. "Der Handelskonflikt ist lediglich eine Ablenkung vom derzeit eigentlichen Problem - der sich abschwächenden Konjunktur", ergänzt der Teilnehmer.

Dollar weiter schwach - Euro klettert über 1,14 USD

Die Dollar-Schwäche setzt sich fort. Gegenüber Yen und Euro verliert der Greenback weiter an Boden. Der Euro überwindet im Verlauf die Marke von 1,14 Dollar. Das Tageshoch von 1,1421 Dollar kann die Devise aber nicht ganz verteidigen und liegt aktuell bei 1,1406 Dollar.

Obwohl das Risikoumfeld fragil bleibe, wovon der Dollar aufgrund seines Status als sicherer Hafen meist profitiere, spreche aktuell wenig für eine starke Erholung, sagt Commerzbank-Analystin Thu Lan Nguyen. Das liege vor allem an den zuletzt eher taubenhaften Tönen aus den Reihen der US-Notenbank. Insbesondere Fed-Vizechef Richard Clarida scheine bemüht, den Markt auf ein langsames Auslaufen des Zinserhöhungszyklus vorzubereiten.

Das Pfund erhält gleich von zwei Seiten Rückenwind. Zu einen hat im Verfahren vor dem Europäischen Gerichtshof um die Brexit-Erklärung der zuständige Generalanwalt die Ansicht vertreten, dass für Großbritannien eine einseitige Rücknahme möglich ist. Artikel 50 des EU-Vertrags zum Austritt aus der Union lasse dies zu. Daneben ist der britische Einkaufsmanagerindex für das Baugewerbe von 53,2 auf 53,4 gestiegen und hat sich damit den achten Monat in Folge über der Expansionsschwelle von 50 gehalten. Das Pfund notiert bei 1,2807 Dollar, verglichen mit 1,2720 am Vorabend.

Ölpreise legen weiter zu

Die Ölpreise setzen ihre Erholungsrally der Vortage weiter ungebremst fort. Brentöl erhöht sich um 1,9 Prozent auf 62,89 Dollar je Barrel. Vom Tief am Freitag entspricht das einem Anstieg um rund 9 Prozent. Anfang Oktober lag der Preis noch bei rund 85 Dollar. WTI steigt um 1,7 Prozent auf 53,86 Dollar. Vor dem am Donnerstag beginnenden Opec-Treffens mehren sich Spekulationen, dass dort Förderkürzungen vereinbart werden, zumal sich Saudi-Arabien und Russland darauf am Rande des G20-Treffens am vergangenen Wochenende weitgehend bereits verständigt haben. Hinzu kommt der schwächelnde Dollar als Preistreiber. Er macht das in Dollar gehandelte Öl für Käufer aus dem Nichtdollarraum billiger.

Auch für den Goldpreis geht es weiter aufwärts. Die Feinunze verteuert sich um 0,7 Prozent auf 1.239 Dollar. Hier hilft weiterhin der schwächere Dollar. Zudem profitiert das Edelmetall von der anhaltenden Unsicherheit in Bezug auf den Brexit und den Verhandlungen zwischen den USA und China.

Die Notierungen am Anleihemarkt legen noch etwas zu. Die Rendite zehnjähriger Papiere reduziert sich um 0,6 Basispunkte auf 2,96 Prozent. Am Vortag war sie erstmals seit September wieder unter die Marke von 3,00 Prozent gefallen.

Cronos schießen mit Altria-Gesprächen nach oben

Unter den Einzelwerten legen Cronos vorbörslich um 12,3 Prozent zu. Der Cannabis-Produzent verhandelt mit dem Tabakkonzern Altria über ein mögliches Investment des Marlboro-Herstellers in das kanadische Unternehmen. Noch sei aber keinerlei Übereinkunft erzielt worden, und es sei keineswegs sicher, dass die Gespräche in einer wie auch immer gearteten Transaktion münden würden, gab Cronos zu bedenken. Die Titel von Altria steigen um 0,7 Prozent.

Noch nicht gehandelt wird die Aktie des Apple-Zulieferers Cirrus Logic. Das Unternehmen hatte seinen Ausblick für das dritte Geschäftsquartal aufgrund der jüngsten Schwäche des Mobilfunkmarktes gesenkt. Nach der Schlussglocke war es Montag um 5,5 Prozent nach unten gegangen.

=== US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 2,82 0,8 2,82 162,1 5 Jahre 2,82 0,3 2,82 89,8 7 Jahre 2,89 0,4 2,88 63,9 10 Jahre 2,96 -0,6 2,97 51,8 30 Jahre 3,23 -2,0 3,25 16,6 DEVISEN zuletzt +/- % Di, 9:39 Mo, 17:07 % YTD EUR/USD 1,1406 +0,46% 1,1387 1,1359 -5,1% EUR/JPY 128,65 -0,28% 128,63 128,98 -4,9% EUR/CHF 1,1348 +0,14% 1,1339 1,1329 -3,1% EUR/GBP 0,8905 -0,19% 0,8915 0,8913 +0,2% USD/JPY 112,80 -0,73% 112,96 113,56 +0,1% GBP/USD 1,2807 +0,65% 1,2769 1,2744 -5,2% Bitcoin BTC/USD 4.001,11 +2,5% 4.008,77 3.882,12 -70,7% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 53,86 52,95 +1,7% 0,91 -6,7% Brent/ICE 62,89 61,69 +1,9% 1,20 -0,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.239,42 1.230,82 +0,7% +8,60 -4,9% Silber (Spot) 14,56 14,38 +1,2% +0,17 -14,1% Platin (Spot) 806,65 809,00 -0,3% -2,35 -13,2% Kupfer-Future 2,80 2,80 +0,2% +0,01 -16,3% ===

