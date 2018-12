FRANKFURT (Dow Jones)--Die Kreditkartenanbieter Visa und Mastercard haben der EU-Kommission im Streit um die Kosten für Kartenzahlungen, die Händlern entstehen, Zugeständnisse angeboten. Die beiden US-Konzerne haben sich bereit erklärt, ihre interregionalen Interbankengebühren um jeweils mindestens 40 Prozent zu senken, wie die Brüsseler Behörde mitteilte.

Interbankenentgelte werden bei einer Kartenzahlung von der Bank des Händlers an die Bank des Karteninhabers entrichtet. Die Interbankenentgelte gehen zwar nicht direkt zu Lasten der Kunden. Doch geht die Kommission davon aus, dass die Händler sie letztlich auf den Kaufpreis aufschlagen, der dann von allen Kunden gezahlt wird - auch jenen, die keine Karten verwenden. Mastercard und Visa legen die Höhe dieser Entgelte intern fest.

Die EU-Kommission hat Bedenken, dass europäische Händler bei interregionalen Kartentransaktionen höhere Preise zahlen müssen, also wenn sie Kreditkarten akzeptieren, die von Banken außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes begeben wurden. Beispielsweise, wenn ein US-Tourist in einem Restaurant in Belgien mit einer Karte von Mastercard oder Visa bezahlt. Die Kommission hatte ihre Wettbewerbsbedenken in Bezug auf diese Gebühren bereits im Juli 2015 zunächst nur Mastercard und im August 2017 dann auch Visa mitgeteilt.

Alle Beteiligten haben nun die Möglichkeit, sich innerhalb eines Monats zu den Verpflichtungsangeboten von Visa und Mastercard zu äußern.

December 04, 2018

