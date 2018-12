Von Cristina Roca

NEW YORK (Dow Jones)--Die beiden Rüstungskonzerne Lockheed Martin und Airbus hoffen auf Aufträge der US-Streitkräfte für die Luftbetankung. Die Unternehmen haben eine Absichtserklärung unterzeichnet, nach der sie eine Zusammenarbeit in diese Richtung ausloten, um Kapazitätsengpässe und Anforderungen an die nächste Generation von Tankflugzeugen anzugehen.

Mit der Bündelung der Kräfte von Airbus und Lockheed werde man gut positioniert sein, um "die United States Air Force und Verbündete auf der ganzen Welt mit hochentwickelten Betankungslösungen zu vorsorgen", sagte Lockheed-CEO Marillyn Hewson.

December 04, 2018

