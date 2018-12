Die Deutsche Bank hat Glencore nach einer Investorenveranstaltung auf "Buy" mit einem Kursziel von 450 Pence belassen. Der Rohstoffkonzern habe weder neue strategische Ziele vorgestellt noch neue Aussagen zur Ausschüttung von Barmitteln gemacht, was die Anleger nicht gerade begeistern dürfte, schrieb Analyst Liam Fitzpatrick in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Den Experten stellte aber der angekündigte Fokus auf ein organisches Wachstum statt Zukäufen sowie die bis zu 100-prozentige Ausschüttung des freien Barmittelzuflusses im kommenden Jahr schon zufrieden./gl/ag Datum der Analyse: 04.12.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0083 2018-12-04/15:22

ISIN: JE00B4T3BW64