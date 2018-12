Die DZ Bank hat Bayer von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft und den fairen Wert von 80 auf 81 Euro angehoben. Bei weiteren - aus Unternehmenssicht - negativen Gerichtsentscheidungen zum Unkrautvernichter Glyphosat dürften die Kursreaktionen nicht mehr so harsch ausfallen wie bisher, schrieb Analyst Peter Spengler in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Denn mittlerweile sei bereits ein zu hohes Schadenersatzrisiko eingepreist, rechtfertigte er sein neues Anlagevotum./edh/la

Datum der Analyse: 04.12.2018

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE000BAY0017

AXC0215 2018-12-04/15:32