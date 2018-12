Die Regierung der kanadischen Provinz Alberta verordnet ihren Ölunternehmen ab 2019 eine Förderkürzung. Dieser Schritt hat sehr weitreichende Konsequenzen.

Die Woche vor dem anstehenden Opec-Treffen in Wien hätte für das Ölkartell kaum turbulenter beginnen können. Mit Katar verlässt erstmals ein Land vom Persischen Golf und zudem eines der ältesten Mitglieder die Organisation erdölexportierender Staaten (Opec).

Doch das Ölkartell kann sich über eine andere positive Nachricht freuen, aus einer Region, von der sie kaum Unterstützung erwarten durfte: Kanada. Die Politiker der Provinz Alberta haben ihren privaten Ölunternehmen ab 2019 eine Förderkürzung um 325.000 Barrel pro Tag verordnet. Diese Menge dürfte dem Ölkartell in einer Zeit, da ein erneutes Überangebot den richtungsweisenden Ölpreis Brent jüngst um knapp ein Drittel einbrechen ließ, gerade recht kommen.

Alle Produzenten der Provinz, die mehr als 10.000 Barrel Öl pro Tag fördern, sollen ihre Produktion um 8,7 Prozent drosseln, erklärte Albertas Premierministerin Rachel Notley am Sonntag. Zwar glaube sie, dass Marktkräfte die Preise in aller Regel am besten bestimmen. "Aber wenn die Märkte nicht funktionieren, wenn Unternehmen gezwungen sind, unsere Ressourcen für einen Spottpreis zu verkaufen, obliegt uns die Verantwortung, zu handeln", sagte Notley.

Für den Ölmarkt sei die Entscheidung Albertas deutlich bedeutender als die mögliche Produktionsanhebung durch Katar, erklärt Eugen Weinberg, Chef-Rohstoffstratege der Commerzbank. Während das Emirat seine Förderung theoretisch um kaum mehr als 40.000 Barrel anheben könnte, übersteigen allein die Kürzungen Albertas dieses Volumen um ein Vielfaches. "Die Entscheidung Albertas hat meines Erachtens sehr weitreichende ...

