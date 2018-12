GBPUSD wartet auf Brexit-Abstimmung im britischen Parlament UK100 hält den Handel innerhalb des Dreiecksmusters aufrecht Kupfer könnte seine Erholung nach dem G20-Gipfel verlängern

GBPUSD Der G20-Gipfel vom vergangenen Wochenende hat zu Optimismus an den Weltmärkten geführt. Abgesehen vom OPEC-Treffen in dieser Woche scheinen die Märkte nun jedoch vom Brexit besessen zu sein. Bereits am kommenden Dienstag findet die entscheidende Abstimmung zum Brexit statt. Der von Theresa May mit Brüssel ausgearbeitete Entwurf scheint nicht viele Anhänger unter den britischen Abgeordneten zu haben. Im Vorfeld der Abstimmung wird die Premierministerin intensive Gespräche mit den Abgeordneten führen, um sich deren Unterstützung zu sichern. Aus technischer Sicht prallt GBPUSD wieder einmal von dem kritischen Unterstützungsniveau ab, das in den letzten Monaten schwer zu knacken war. Der Aufschwung wurde durch einen besser als erwarteten ...

