Nasdaq-100 - Nach dem Rücklauf wird es interessant

Bastian Galuschka,

Godmode-Trader.de

Der Nasdaq-100 Index eröffnete die neue Handelswoche mit einem riesigen Satz nach oben. Der Euphorie in der ersten Handelsstunde folgte am Montag aber schnell eine gewisse Ernüchterung. Nach dem Lauf der vergangenen Tage war eine Verschnaufpause allerdings auch überfällig. Der Tech-Index setzte in den Folgestunden in einen ersten Unterstützungsbereich zurück. Diesen zu verteidigen wird auch am Dienstag die Aufgabe der Käufer sein.

Im Detail handelt es sich um die Unterstützungszone zwischen 7.020 und 7.000 Punkten. Bereits von diesem Kursniveau aus haben die Bullen die Chance neue Hochs zu bewirken. So stellt der potenzielle Gapclose bei 7.125 Punkten ein interessantes Aufwärtsziel dar. Darüber winkt das Zwischenhoch bei 7.206 Punkten als Ziel.

Gibt der Nasdaq-100 dagegen die Marke von 7.000 Punkten auf, dürfte er das am Montag gerissene Gap bei 6.951 Punkten anpeilen. Auch von diesem Niveau aus besteht die Chance, neue Hochs zu markieren. Unter 6.872 Punkten nehmen diese Chancen dagegen deutlich ab. In diesem Fall wäre die impulsive Aufwärtssequenz der vergangenen Tage zumindest unterbrochen.

Nasdaq-100 in Punkten im Stundenchart: 1 Kerze = 1 Stunde (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 06.11.2018 - 03.12.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants

Nasdaq-100 in Punkten im Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.12.2013 - 03.12.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants

Mit dem neuen HVB Knock-Out-Trading Tool auf Guidants können Sie künftig per Mausklick unter Chance-Risiko-Gesichtspunkten das für ihre Tradingstrategie passende Produkt finden. Probieren Sie es aus!

Investmentmöglichkeiten

Turbo Bull auf NASDAQ-100 Index für eine Spekulation auf einen Anstieg des Index

Basiswert WKN Briefkurs/EUR Basispreis/Knock-Out in Pkt. Hebel Finaler Bewertungstag NASDAQ-100 Index HX3CXZ 6,09 6.340 10,41 18.12.2018 NASDAQ-100 Index HX3CXR 7,50 6.180 8,42 18.12.2018

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 04.12.2018; 14:30 Uhr

Turbo Bear auf NASDAQ-100 Index für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index

Basiswert WKN Briefkurs/EUR Basispreis/Knock-Out in Pkt. Hebel Finaler Bewertungstag NASDAQ-100 Index HX3E73 11,70 8.360 5,24 18.12.2018 NASDAQ-100 Index HX4P9J 5,23 7.620 11,42 18.12.2018

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 04.12.2018; 14:32 Uhr

Weitere Produkte auf den NASDAQ-100 Index finden Sie unter: www.onemarkets.de

Wichtiger Hinweis:

Dies ist eine Werbemitteilung. Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Für Produktinformationen sind allein maßgeblich der Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen. Alle Produktunterlagen und Informationen unter: www.onemarkets.de.

Funktionsweisen der HVB Produkte.

Der Beitrag Nasdaq-100 - Nach dem Rücklauf wird es interessant erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).