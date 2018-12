Berlin/NewYork (ots) - Umfassende Versicherungsdienstleistungen für den KMU-Markt Start in Deutschland, Österreich und Schweiz, ab 2019 Ausbau in Europa



Die wefox Group (zu ihr gehören die digitale Versicherungs-Serviceplattform wefox und ONE, Europas erster volldigitaler Versicherer) geht eine strategische Partnerschaft mit Marsh ein, einem weltweit führenden Versicherungsmakler und Anbieter von Beratungsleistungen im Bereich Risikomanagement. Ziel der Kooperation ist es, kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) in Europa umfassende Versicherungsdienstleistungen anzubieten.



Die Zusammenarbeit vereint die führende Technologieplattform von wefox, das Netzwerk unabhängiger Versicherungsvermittler und ONE mit der globalen Versicherungskompetenz von Marsh. Dazu gehören Bluestream[TM], der kürzlich eingeführte digitale Broker, und Victor Insurance, ein führender Managing General Agent (MGA). wefox und Marsh planen eine breite Palette maßgeschneiderter Versicherungsprodukte für KMUs, inklusive Sharing Economy, Gewerbetreibende, unabhängige Einzelhändler, Selbstständige und gemeinnützige Organisationen, anzubieten.



Die Zusammenarbeit, die sich zunächst auf Deutschland, Österreich und die Schweiz konzentriert, soll sich 2019 auf Europa erstrecken. "Die Zusammenarbeit mit Marsh ist eine spannende Entwicklung für unser Unternehmen", sagt Julian Teicke, CEO der wefox Group. "Mit unseren kombinierten digitalen Fähigkeiten und unserer Erfahrung im Underwriting werden Marsh und wefox KMUs in Europa bei der effizienteren Beschaffung ihres Versicherungsschutzes unterstützen."



"Es gibt bedeutende Chancen auf dem Markt für KMU-Versicherungen, die durch die Evolution des Arbeitsplatzes und die wachsende Nachfrage nach digitalen Lösungen angetrieben werden", sagt John Drzik, President, Global Risk and Digital, Marsh. "Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit wefox, um durch unsere kombinierten Vertriebs- und Spitzentechnologie-Plattformen innovative Lösungen für kleine KMUs zu entwickeln."



"Der KMU-Markt ist ein Wachstumsfeld für Marsh. Die Zusammenarbeit mit der wefox Group spiegelt unsere Strategie wider, unsere Präsenz auf diesem Markt in Deutschland, Österreich und der Schweiz auszubauen. Die Vereinbarung wird zudem der Ausgangspunkt für den Ausbau der Beziehungen in Europa sein", sagt Cristiano Dalgrosso, Head of Marsh's Consumer and Commercial Segment, Continental Europe.



ÜBER DIE WEFOX GROUP



Die wefox Group wurde 2017 von CEO Julian Teicke gegründet. Derzeit hat sie zwei Geschäftsbereiche im Portfolio: wefox und ONE. Beide Unternehmen sind in einem Bereich tätig, der höchste Anforderungen an die Transparenz für Verbraucher stellt. Die Unternehmen halten daher sehr strenge Datenschutzanforderungen ein. Die wefox Group ist auch ein Think Tank, der schwierige Fragen diskutiert, denen sich Versicherungsunternehmen und andere Branchen in Zukunft stellen müssen. www.wefoxgroup.com



Das Insurtech wefox wurde im November 2014 in der Schweiz gegründet. wefox verbindet Expertise, langjährige Erfahrung und Beratungs-Know-how im Versicherungsmarkt mit den modernen Möglichkeiten digitaler Technologien. Die Serviceplattform wefox ermöglicht es Kunden, Maklern und Versicherungsgesellschaften, Versicherungs- und Finanzprodukte sowie Geschäftsprozesse intelligent und effizient zu verwalten. wefox hat seit dem Start im September 2015 in der Schweiz, im Oktober 2015 in Deutschland und im März 2017 in Österreich bereits mehr als 250.000 Versicherungsnehmer überzeugt. Das Unternehmen mit über 160 Mitarbeitenden kooperiert mit über 1000 lokalen Versicherungsmaklern und baut sein Netzwerk kontinuierlich und flächendeckend aus. Eine Expansion in weitere europäische Länder ist in Vorbereitung. www.wefox.com



Seit 2017 gehört ONE als erster digitaler Allround-Versicherer in Europa zur wefox Group. Nutzer können monatlich kündbare Versicherungen über ihr Smartphone innerhalb weniger Minuten abschließen, aktuell für die Hausrat- und Haftpflichtversicherung. Schäden werden direkt über die App gemeldet und in 60 Prozent der Fälle noch am selben Tag bezahlt. Ohne Ansprüche erhält der Kunde Geld zurück oder die Möglichkeit, für einen guten Zweck zu spenden. www.one-insurance.eu



