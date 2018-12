Neckarsulm (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Was geht ab in einem Bienenstaat? Woher kommt der Honig? Wie stelle ich Kerzen aus Bienenwachs her? Oder: Was ist Plastik? Wo kommt es her? Was bedeutet Recycling? Das und viele andere Fragen beschäftigen Kinder und Jugendliche. Kaufland möchte mit seinen Umweltaktionstagen Antworten darauf geben und die Kinder für die Umwelt und Natur sensibilisieren. Ab sofort können sich Schulen und Kindergärten für die Umweltaktionstage 2019 anmelden unter: www.kaufland.de/umweltaktionstage.



Themen 2019 - Bienen und Plastik



Bienen sind ein Meisterwerk der Natur: Ihr Bienenstaat ist perfekt organisiert. Die Umweltaktionstage haben das Ziel, den Kindern die Bedeutung der Bienen für unser Ökosystem näherzubringen. Sie erfahren unter anderem welche Rolle Bienen für ein funktionierendes Ökosystem spielen und wie wirksamer Bienenschutz aussehen kann.



Auch das Thema Plastik hat sich zu einem der wichtigsten Themen im Natur- und Umweltbereich entwickelt. Fast in allen Lebensbereichen finden sich heute Artikel aus Plastik. Ziel ist, den Kindern zu erklären was Plastik überhaupt ist und wo es überall eingesetzt wird. Des Weiteren werden die Folgen illegaler Plastikmüllentsorgung für Ökosysteme und den Menschen thematisiert.



Die Umweltaktionstage



"Seit 2004 engagieren wir uns in der Umweltpädagogik in den Bereichen heimische Tiere sowie Natur- und Klimaschutz, um Kindern auf spielerische Weise Natur und Umwelt näher zu bringen. Mit den "Umweltaktionstagen" hat Kaufland ein neues bundesweites Umweltpädagogik-Programm gestartet und damit bisher rund 20.000 Schüler erreicht", so Lavinia Kochanski, Leiterin CSR bei Kaufland. Die Umweltaktionstage sind fester Bestandteil des gesellschaftlichen Engagements von Kaufland. Kooperationspartner für dieses Programm ist der Verband Deutscher Naturparke. Von März bis November 2018 wurden deutschlandweit rund 100 Veranstaltungen in Schulen und Kitas durchgeführt.



Schulen und Kindergärten werden unterstützt



Durch die Ausrichtung unseres Programms auf Schulen und Kindergärten werden die Bildungseinrichtungen in ihrer Arbeit unterstützt. Theoretische Unterrichtsmodule können mit Aktionsmodulen für einzelne Klassen/Gruppen oder der ganzen Schule kombiniert werden. Geleitet werden diese Veranstaltungen von einem Umwelt- und Naturexperten, der in seinen anschaulichen Vorträgen mit vielen Bildern und Beispielen das Thema kindgerecht vorstellt.



Über Kaufland



Kaufland übernimmt Verantwortung für Mensch, Tier und Umwelt. In den Zielen und Prozessen bei Kaufland ist das Engagement im Bereich Nachhaltigkeit (CSR) tief verankert. Die Initiative "Machen macht den Unterschied" spiegelt die Haltung und die Identität von Kaufland wider. Dies drückt sich auch in den verschiedenen CSR-Maßnahmen und Aktivitäten aus. Kaufland fordert innerhalb der Themenfelder: Heimat, Ernährung, Tierwohl, Klima, Natur, Lieferkette und Mitarbeiter zum Mitmachen auf, denn nur durchs "MitMachen" kann die Welt ein Stückchen besser werden.



Kaufland betreibt bundesweit über 660 Filialen und beschäftigt rund 75.000 Mitarbeiter. Das Unternehmen ist Teil der Schwarz Gruppe, die zu den führenden Unternehmen im Lebensmitteleinzelhandel in Deutschland gehört. Kaufland hat seinen Sitz in Neckarsulm, Baden-Württemberg. Mehr Informationen zu Kaufland unter www.kaufland.de



OTS: Kaufland newsroom: http://www.presseportal.de/nr/111476 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_111476.rss2



Pressekontakt: Kaufland Unternehmenskommunikation, Rötelstraße 35, 74172 Neckarsulm Christine Axtmann, Tel. 07132 94-348114, presse@kaufland.de