Der DAX beginnt sich zu stabilisieren, besonders die zuvor heftig gedrückten konjunktursensiblen Aktien preschen wieder voran. Und defensive Titel wie der Energieversorger E.ON (ISIN: DE000ENAG999) stehen herum wie bestellt und nicht abgeholt. Wäre das Aufwärtspotenzial von E.ON dahin, würde der DAX die Wende schaffen? Nicht zwingend, denn:

Das wäre dann zu vermuten, wenn das Wachstum in Europa wieder Fahrt aufnehmen und der DAX deswegen, also auf Basis echter, positiver Fakten, anziehen würde. Das würde aber nur gelingen, wenn die USA entweder ihre Außen-, Wirtschafts- und Handelspolitik ändern (unwahrscheinlich) oder zumindest das Damoklesschwert eines sich ausweitenden Handelskriegs verschwinden würde. Worauf zwar zuletzt nicht wenige setzten. Was aber wohl mehr ...

Den vollständigen Artikel lesen ...