In den kommenden zwölf Monaten soll die Serienfertigung für Hochvoltspeicher am Standort Wittenberg aufgebaut werden. Dies soll die Kosten für die Stromspeicherung mehr als halbieren.Tesvolt erhält 2,15 Millionen Euro an EU-Fördermitteln. Sie sollen in den Aufbau einer halbautomatisierten Serienfertigung für Hochvolt-Gewerbespeicher am Hauptsitz in Wittenberg (Sachsen-Anhalt) fließen, wie das Unternehmen am Dienstag bekanntgab. Zudem sollen sie für die globale Vermarktung des Speichers genutzt werden. Die Summe stamme aus dem Förderprogramm für kleine und mittelständische Unternehmen des Programms ...

