Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Amgen von 221 auf 232 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Biotech-Konzern habe wie einige Konkurrenten erste klinische Daten aus Programmen für B-Zell-Reifungsantigene vorgestellt, die ermutigend ausgefallen seien, schrieb Analyst Terence Flynn in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. An diese knüpften sich Hoffnungen für eine wirksame Behandlung des sogenannten multiplen Myeloms. Die miteinander kooperierenden Konkurrenten Bluebird und Celgene haben laut Flynn hier zwar die Nase vorn. Allerdings nehme der Wettbewerb zu./gl/la Datum der Analyse: 04.12.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0087 2018-12-04/16:08

ISIN: US0311621009