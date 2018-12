nOnlinewerber Robert Gryn hat die Jagd nach Klicks und Provisionen im Netz zu einem umstrittenen Riesengeschäft gemacht. Doch nun ändert er seine Taktik.

Robert Gryn läuft mit der Waffe im Anschlag durch die Gänge seines Unternehmens. Er biegt ab ins Treppenhaus und trifft auf einen Kollegen mit Strumpfmaske über dem Gesicht. Gryn drückt ab, der Mann stürzt die Treppe hinunter, Blut spritzt an die Wand.

Alles nur ein Spiel. Gryn bewegt sich durch die virtuelle Version seiner Firma. Einer seiner Mitarbeiter hat das weitläufige Bürogebäude als Umgebung für das Ego-Shooter-Spiel Counter-Strike nachgebaut. Die Szene hat er in einem YouTube-Video hochgeladen. Es trägt den Titel "Das Spiel, das mich zum Millionär gemacht hat".

Gleich zu Beginn des 13-minütigen Films fragt Gryn: "Bin ich ein Gamer oder ein CEO?" Der 32-Jährige steht in seinem Büro, vor einem großen, blau leuchtenden Aquarium und spricht direkt in die Kamera. "Oder ist beides so verflochten, dass es keinen Unterschied macht?"

Hochgearbeitet hat Gryn sich in einem Spiel, bei dem es um geschickt im Internet platzierte Werbung geht - und um viel Geld. Er leitet Codewise, eines der am schnellsten wachsenden Softwareunternehmen Europas, mit Sitz im polnischen Krakau, spezialisiert auf Affiliate-Marketing, Vertrieb gegen Provision im Netz. Seine Kritiker werfen ihm vor, das Internet mit Spam zuzumüllen und Betrug zu befördern. "Gänzlich sauber ist das vermutlich nicht", sagt Hakan Özal vom Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW). Das scheint inzwischen auch dem gebürtigen Briten Gryn zu dämmern. Entsprechend eifrig feilt er nun an seinem neuen Image als Vorreiter im Kampf gegen Propaganda und Wahlmanipulation in sozialen Netzwerken.Gryns Geschichte beginnt mit einer Google-Suche. "Wie lässt sich Traffic monetarisieren?", tippt er vor etwa neun Jahren in seinen Rechner. Gerade hat er sein Marketingstudium an der schottischen Elite-Uni St. Andrews beendet. Er arbeitet in einem tschechischen Start-up, das Anzeigen auf Webseiten verkauft, die ähnlich klingen wie bekannte Seiten, mit kleinen Veränderungen. Seiten wie "wilipedia.org", bei denen landet, wer sich bei "Wikipedia" vertippt und daraufhin auf eine Liste mit Anzeigen blickt. Gryn aber will noch mehr Geld machen. Und entdeckt bei seiner Google-Suche Foren, in denen sich Menschen wie er tummeln - Affiliate-Marketer.

Hinter dem sperrigen Begriff verbirgt sich ein harmlos anmutendes Partnerprogramm: Ein Unternehmen, etwa ein Reiseanbieter, der Pauschalreisen verkaufen möchte, stellt einem Affiliate-Netzwerk Links zu seinen Angeboten zur Verfügung. In dem Netzwerk sind Affiliate-Marketer angemeldet - zum Beispiel Betreiber eines Reiseschnäppchenportals. Der Affiliate-Marketer platziert den Werbelink auf seiner Homepage oder integriert ihn in personalisierten Anzeigen, die er in sozialen Netzwerken schaltet. Wenn jemand auf den Link klickt und eine Reise ...

Den vollständigen Artikel lesen ...