Der Optimismus der US-Anleger über einen Durchbruch im Handelsstreit zwischen den beiden weltgrößten Volkswirtschaften ist bereits wieder verflogen. Der Leitindex Dow Jones Industrial fiel am Dienstag um 0,66 Prozent auf 25 654,81 Punkte, nachdem er zu Wochenbeginn noch mehr als 1 Prozent gewonnen hatte.

Für den marktbreiten S&P 500 ging es am Dienstag um 0,54 Prozent auf 2775,28 Punkte nach unten. Der Technologieindex Nasdaq 100 gab um 0,42 Prozent auf 7032,58 Punkte nach.

US-Präsident Donald Trump und Chinas Staatspräsident Xi Jinping hatten sich am Wochenende geeinigt, den Handelskonflikt zunächst nicht weiter eskalieren zu lassen. "Eigentlich müssten sich die beiden Seiten nur auf die Parameter für einen künftigen Deal einigen und was enthalten sein muss, um den Burgfrieden zu verlängern sowie die Aufhebung der Zölle voranzutreiben", schrieb Analyst Craig Erlam vom Währungsbroker Oanda. Aktuell jedoch, so sieht es sein Kollege Stephen Innes, herrsche Verwirrung, nachdem Trumps Berater Larry Kudlow Schwierigkeiten hatte, klar zu formulieren, wann genau China die Zölle auf US-Autos zurücknehmen wolle./la/jha/

ISIN US2605661048 US6311011026 US78378X1072

