Der Dow-Jones-Index verliert zum Start deutlich. Doch die Korrektur dürfte nicht lange dauern, das zeigt auch die Statistik.

An der Wall Street hat sich am Dienstag im Handelsstreit Ernüchterung breit gemacht. Im frühen Handel fiel der Dow Jones um 0,5 Prozent auf 25.700 Punkte, nachdem er am Montag gut ein Prozent gewonnen hatte. Der S&P 500 und der Nasdaq-Composite gaben ebenfalls knapp ein halbes Prozent nach. Anleger stellten den Burgfrieden zwischen den USA und China infrage. "Es ist nicht klar, worauf sich die beiden Seiten geeinigt haben - wir wissen nur, dass es einen begrenzten Waffenstillstand gibt", sagte Ökonom Scott Brown vom Finanzdienstleister Raymond James.

Zudem drückte die Annäherung der Renditen kurz- und langfristiger US-Anleihen auf die Stimmung. Fallen die Renditen langfristiger Titel unter diejenigen mit kürzerer Laufzeit, wird das im Fachjargon als inverse Zinskurve bezeichnet. Dies deutet darauf hin, dass Anleger einen Wirtschaftsabschwung fürchten.

Visa-Aktien verloren rund ein Prozent. Der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...