Das Open Interest ist an den JPY Futures Märkten am Montag um 1,7K Kontrakte gefallen, nach dem das Endergebnis am Freitag bei 225.176 Kontrakten lag, wie den Daten der CME Group zu entnehmen war. Das Volumen legte gleichzeitig um 14,5K Kontrakte zu. USD/JPY Abwärtskorrektur könnte die 112,30 testen Die gestrige USD/JPY Aufwärtsbewegung ging mit einem ...

