Woche 49/18 Mittwoch, 05.12.



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:



10.40 Mördern auf der Spur Triebtäter in Deutschland Deutschland 2016



11.10 Mördern auf der Spur Wenn Frauen morden Deutschland 2016



11.40 Mördern auf der Spur Wenn Ehemänner morden Deutschland 2016



12.10 Mördern auf der Spur Serientäter Deutschland 2016



12.40 Mörderjagd Kalte Rache Frankreich 2016



13.25 Terra Xpress XXL Ärger im Haus Deutschland 2018



14.10 Terra Xpress XXL Geheimnisse des Himmels Deutschland 2017



14.55 Terra Xpress XXL Tierdieben auf der Spur Deutschland 2016



15.40 Terra Xpress XXL Von Abzocke und Gaunerzinken Deutschland 2017



16.25 Terra Xpress XXL Ärger auf dem Land Deutschland 2018 ( weiterer Ablauf ab 17.15 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 23.10 Mysterien des Weltalls Gibt es Glück? Mit Morgan Freeman USA 2014 23.55 Mysterien des Weltalls Das Spiel mit der Zeit Mit Morgan Freeman USA 2015



0.40 heute journal



1.05 Legal Highs - Todesdrogen aus dem Internet Deutschland 2018



1.50 Endstation Crystal - Leben in der Drogenhölle Deutschland 2017



2.35 Junkies, Dealer, Polizei Frankfurts Drogenpolitik auf dem Prüfstand Deutschland 2017



3.20 Bordell Deutschland Milliardengeschäft Prostitution Deutschland 2017



4.50 Sex for Sale in Japan - Das Geschäft mit Minderjährigen



