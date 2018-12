Auch die Aktie der Deutschen Bank (ISIN: DE0005140008) machte am Montag erst einmal einen Sprung nach oben, mitgerissen von der Hoffnung, dass die Einigung der USA und Chinas im Handelskrieg bedeuten würde, dass auch die EU nicht in einen eskalierenden Konflikt geraten und daher das Wachstum wieder anziehen würde. Doch diese "Überzeugungen" waren, wie man befürchten durfte, höchst flüchtiger Natur. Denn alleine der Gedanke, dass dieses Gespräch Trump/Xi am Wochenende in Buenos Aires eine Einigung gewesen wäre, war mehr als ambitioniert … und damit bröckelte auch das Kartenhaus der daraus abgeleiteten Hoffnungen umgehend wieder ab. Und jetzt?

Jetzt steht die Aktie in etwa wieder da, wo sie am Freitag auch schon stand, als unter dem Eindruck der erneuten Durchsuchungen beim Geldinstitut ein neues Verlaufstief von 7,99 Euro erreicht wurde. Und derzeit fehlt es an Argumenten für die Bullen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...