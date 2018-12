Gazprom: Starke Zahlen, starker Chart! Gazprom veröffentlichte jüngst die Zahlen für das dritte Quartal (per 30.09.), die sehr stark ausfielen. So gelang es dem russischen Gaskonzern, den Nettogewinn auf knapp 5,8 Mrd. Dollar fast zu verdoppeln. Dabei rechnet Gazprom für das Gesamtjahr 2018 mit einem Gasabsatz in Europa von über 200 Milliarden Kubikmetern, was den Rekord aus...

