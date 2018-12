Von Thomas Leppert

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach dem deutlichen Plus zu Wochenbeginn geht es an den Börsen in Europa am Dienstag wieder nach unten. Unter deutlichen Gewinnmitnahmen leiden nach dem kräftigen Aufwärtsschub vom Montag vor allem die Autotitel. Für wieder stärker werdende Zweifel an einer Annäherung zwischen den USA und China im Handelsstreit sorgt, dass seitens China kaum etwas zu hören ist über die laut US-Präsident Donald Trump gemachten Zusagen - beispielsweise die Zölle auf Autoimporte betreffend.

Dazu verunsichern Aussagen von US-Finanzminister Steven Mnuchin sowie Präsidentenberater Larry Kudlow, die sich wenig zuversichtlich für das Zustandekommen eines umfassenden Handelsabkommens mit China zeigen. Der Euro-Stoxx-50 verliert 0,5 Prozent auf 3.198 Punkte, für den DAX geht es um 0,9 Prozent auf 11.368 Punkte nach unten.

Auto-Absatz in Deutschland und den USA schwach

Nachdem die Absatzzahlen deutscher Autos in den USA am Vortag bereits schwächelten, schrumpfte auch der deutsche Automarkt. Die Einführung des neuen Abgasmessverfahrens WLTP hat auch im November Bremsspuren beim Absatz auf dem deutschen Automarkt hinterlassen. Die Zahl der neu zugelassenen Pkw lag um 9,9 Prozent unter dem Niveau des Vorjahresmonats. Bereits im Oktober waren die Neuzulassungen in Deutschland um 7,4 Prozent eingeknickt. Die Aktien von Daimler, BMW und VW verlieren zwischen 1 und 2,5 Prozent. Der europäische Subindex der Auto-Werte büßt 2,0 Prozent ein.

Zudem haben die Analysten von Jefferies die Aktie des Zulieferers Continental (minus 4,4 Prozent) auf "Halten" von "Kaufen" zurückgestuft, genauso wie Hella, die mit Minus 5,3 Prozent noch etwas stärker nachgeben.

Linde-Aktie kommt in den Stoxx-50-Index

Rückenwind für Linde kommt von der Aufnahme der Aktie in den Stoxx-50-Index, die Aktie handelt vor dem Hintergrund des schwachen Gesamtmarktes 1,9 Prozent im Plus. Für Linde verlieren Barclays ihren Platz im Auswahlindex der 50 größten Unternehmen Europas. Daneben konzentriert sich der Markt auf der Käuferseite vor allem auf konjunkturunabhängige Titel. Im Plus notiert der Sektor der europäischen Lebensmittel- und Getränkehersteller, der um 0,7 Prozent zulegt.

Um 4,6 Prozent abwärts geht es mit dem britischen Bauzulieferer Ferguson - trotz als ordentlich bezeichneter Zahlen. Bei Ferguson laufe die Nachfrage vom Bau zwar weiter gut, aber das Wachstum lasse nach, heißt es. Gleichzeitig nehme der Kostendruck über Rohstoffe und Löhne zu.

Die erneute Gewinnwarnung der belgischen Post sorgt für Verunsicherung, die BPost-Aktie bricht um 21 Prozent ein. Für das herausfordernde kommenden Jahr rechnet BPost nach den heftigen Arbeitskämpfen der vergangenen Jahre mit steigenden Kosten. Diese liegen nach Aussage der Jefferies-Analysten 75 Millionen Euro höher als auf dem Kapitalmarkttag im Juni noch kommuniziert.

In der vierten Reihe am deutschen Aktienmarkt knickt der Kurs des Medienunternehmens Pantaflix um über 40 Prozent ein. Pantaflix erwartet wegen einer Projektverschiebung 2018 einen operativen Verlust von 7 bis 9 Millionen Euro.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.197,85 -0,53 -17,14 -8,74 Stoxx-50 2.946,12 -0,32 -9,52 -7,29 DAX 11.367,55 -0,85 -97,91 -12,00 MDAX 23.516,56 -1,06 -251,73 -10,24 TecDAX 2.635,69 -0,40 -10,63 4,22 SDAX 10.507,09 -1,23 -130,70 -11,61 FTSE 7.029,75 -0,46 -32,66 -8,13 CAC 5.025,56 -0,56 -28,42 -5,40 Bund-Future 161,84 0,18 3,62 DEVISEN zuletzt +/- % Di, 9:39 Mo, 17:07 % YTD EUR/USD 1,1389 +0,30% 1,1387 1,1359 -5,2% EUR/JPY 128,48 -0,41% 128,63 128,98 -5,0% EUR/CHF 1,1336 +0,03% 1,1339 1,1329 -3,2% EUR/GBP 0,8934 +0,13% 0,8915 0,8913 +0,5% USD/JPY 112,82 -0,71% 112,96 113,56 +0,2% GBP/USD 1,2750 +0,20% 1,2769 1,2744 -5,6% Bitcoin BTC/USD 4.030,26 +3,2% 4.008,77 3.882,12 -70,5% ANLEIHERENDITEN aktuell Vortag YTD absolut Deutschland 2 J. -0,61 -0,61 0,01 Deutschland 10 J. 0,28 0,30 -0,15 USA 2 Jahre 2,82 2,82 0,92 USA 10 Jahre 2,95 2,97 0,54 Japan 2 Jahre -0,14 -0,14 0,00 Japan 10 Jahre 0,06 0,08 0,02 ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 53,10 52,95 +0,3% 0,15 -8,1% Brent/ICE 62,09 61,69 +0,6% 0,40 -1,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.241,00 1.230,82 +0,8% +10,18 -4,8% Silber (Spot) 14,62 14,38 +1,7% +0,24 -13,7% Platin (Spot) 802,30 809,00 -0,8% -6,70 -13,7% Kupfer-Future 2,79 2,80 -0,3% -0,01 -16,7% ===

