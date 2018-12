Der Goldpreis steig am heutigen Dienstag auf ein neues Monatshoch und kämpft derzeit um die Marke von 1.240 USD pro Unze. Auslöser für den jüngsten Anstieg des gelben Metalls war die Nachricht, dass sich die USA und China am Rande des G20-Gipfels in Buenos Aires auf einen 90tägigen "Waffenstillstand" in ihrem Handelskrieg geeinigt haben. Das hatte zu einer deutlichen Abwertung des US-Dollars geführt, während Aktienmärkte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...