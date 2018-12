Die britische Wirtschaft steht vor einem "Wachstumsspurt", verspricht eine Analyse der Privatbank Berenberg. Wenn nur der Brexit nicht hart ausfällt. Dafür gibt es mehrere Szenarien.

Für einen Ökonomen ist die Versuchung der Zahlen offenbar einfach zu groß, um ihr zu widerstehen. Der Londoner Chef-Analyst der hamburgischen Privatbank Berenberg, Kallum Pickering, hat sich den Brexit vorgeknöpft - und bietet pünktlich zur Unterhaus-Debatte in London für die fünf denkbaren Ergebnisse jeweils eine bezifferte Wahrscheinlichkeit an.

Mit 45 Prozent Wahrscheinlichkeit werde demnach "May's Deal" verwirklicht, also der mit der EU ausgehandelte Austrittsvertrag. Immerhin 20 Prozent räumt Pickering dem harten Brexit (also dem Ausstieg ohne Vertrag, "No Deal") ein, jeweils 12,5 Prozent einem kompletten Verbleib und einem Beitritt Britanniens zum Europäischen Wirtschaftsraum (wie Norwegen), zehn Prozent einer "Zoll- und Güter-Markt-Union". An der zentralen Stelle in dem Schaubild, dass die Entscheidungswege bei verschiedenen Abstimmungsergebnissen und möglichen Neuwahlen abbilden soll, kann Pickering allerdings nur eine "Black Box" einzeichnen: eine undurchschau- und unvorhersagbare Entscheidungsfindung.

Es ist völlig offen, ob Premierministerin Theresa May bei der Abstimmung im Unterhaus am 11. Dezember eine Mehrheit für den Brexit-Vertrag erhält. Die Hardline-Brexiteers in ihrer eigenen Konservativen Partei und möglicherweise die zehn Abgeordneten des nordirischen Koalitionspartners DUP werden den Vertrag wohl ablehnen. Ob diese Ablehnungen durch Zustimmungen aus der Opposition der Labour-Partei, der schottischen Nationalisten und der Liberaldemokraten ausgeglichen werden können, ist ebenfalls unsicher.

Pickering erwartet allerdings, dass in einem zweiten Wahlgang der Druck sehr groß sein werde, einen harten ...

