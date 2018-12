Anleger trieben den Preis in Erwartung der Iran-Sanktionen nach oben. Fehlen plötzlich die Exporte aus dem Land, wird das Angebot knapp, so die Annahme. Die Folge muss ein höherer Preis sein. Ein Trugschluss! Dem Ölpreis wurde zuletzt der Boden unter den Füßen weggezogen. Anleger trieben den Preis in Erwartung der Iran-Sanktionen monatelang nach oben. Viele Analysten gingen davon aus, dass Angebot und Nachfrage im Gleichgewicht sind. Fehlen dann plötzlich die Exporte aus dem OPEC-Mitgliedsland, wird das Angebot knapp, so die Annahme. Die Folge muss ein höherer Preis sein. Ein Trugschluss! Zunächst wurden für den Iran mehrere Sondergenehmigungen erlassen. Der Welt fehlen daher im Endeffekt nicht die befürchteten zwei Mio. Barrel ...

