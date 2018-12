Mit vereinten Kräften wollen sich Airbus und Lockheed Martin für lukrative Betankungsaufträge bei der US-Luftwaffe ins Gespräch bringen.

Airbus und der US-Rüstungskonzern Lockheed Martin bündeln im Kampf um lukrative Aufträge der US-Luftwaffe ihre Kräfte. Die beiden Unternehmen unterzeichneten dazu in Madrid eine Vereinbarung, "um gemeinsam Möglichkeiten auszuloten, wie sie den wachsenden Bedarf für Luftbetankung bei Rüstungskunden in den USA decken könnten", wie es in einer Erklärung vom Dienstag hieß.

Dabei soll das Airbus-Tankflugzeug MRTT (Multi Role Tanker Transport) eingesetzt werden, das auf dem Airbus A330 basiert und für das bereits Bestellungen aus zwölf Ländern vorliegen, darunter Australien, Großbritannien und Südkorea.

Airbus ...

