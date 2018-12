Der kanadisch-britische Konzern will sich bis 2020 von zwölf Prozent aller Mitarbeiter trennen. Anlegern verspricht er im Gegenzug ein Umsatzplus.

Der Daten- und Nachrichtenanbieter Thomson Reuters will schlagkräftiger werden und verordnet sich dafür auch einen groß angelegten Stellenabbau. Bis 2020 sollen 3200 Jobs wegfallen - das sind zwölf Prozent der weltweiten Belegschaft, wie der Konzern am Dienstag auf einer Investorenveranstaltung in Toronto ankündigte.

Die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...