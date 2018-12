Die ist wiederum für jeden Interessenten zwingend: Ohne das Zertifikat bekommt der Installateur keine Zugangsdaten zum Portal und kann somit beim Großhandel auch keinen Speicher beziehen. Darauf legt man bei Varta besonderen Wert und betont nach wie vor das Festhalten am dreistufigen Vertriebsmodell.

Dabei geht die erste Kontaktaufnahme sehr einfach entweder über das Kontaktformular auf der Webseite von Varta oder schlicht mit einem Anruf beim Marketing und Vertrieb (s. auch Interview mit Andreas Fritz). Hinzu kommt, dass man sich beim Nördlinger Hersteller auch auf dem immer größer werden internationalen Markt behaupten möchte, und es so durchaus auch für einen weit entfernt arbeitenden Installationsbetrieb attraktiv sein kann, sich zu zertifizieren.

So geht man bei Varta-Storage den Weg, dass sich Installateure für die neuen oder weiterentwickelten Produkte nun auch im Ausland online weiterqualifizieren können. Der Interessent besorgt sich zunächst ein »Paket« mit allen Infos, absolviert online dann einen Test und bekommt schließlich auch sein Zertifikat. Diese Vorgehensweise wurde in Australien eingeführt und momentan zertifizieren sich die ersten Kunden. Zweifelsohne - da ist man sich gewiss - spielen dort auch die räumlichen Distanzen eine große Rolle und eine Online-Weiterbildung wird von vornherein anders angenommen als in Deutschland. Letztendlich geht aber überall der Trend in diese Richtung - aufgrund der vollen Auftragsbücher und der Unabkömmlichkeit der Mitarbeiter.

Ablauf der Schulung

Die eintägige Schulung unterteilt sich in einen theoretischen Teil am Vor- und einen praktischen Teil am Nachmittag. Die Schulungsleiter sind dann für den Handwerker auch die späteren Ansprechpartner im technischen ...

