Brüssel - Die EU-Finanzminister haben am Dienstag in Brüssel mit Andorra und San Marino weitere Länder von ihrer grauen Liste der Steueroasen gestrichen, da sie ihre schädlichen Steuerpraktiken abgeschafft haben. Nicht so die Schweiz: Sie steht noch immer auf der grauen Liste und langsam wird die Zeit knapp.

Vor fast genau einem Jahr hatten die EU-Finanzminister eine schwarze und eine graue Liste von Steuerparadiesen ins Leben gerufen. Auf die schwarze Liste kamen 17 nicht kooperative Länder und Gebietskörperschaften, auf die graue Liste rund 45 Staaten. Letztere hatten gegenüber der EU Zusagen gemacht, Änderungen an ihren Steuerpraktiken vorzunehmen. Die EU-Finanzminister gaben den Ländern bis spätestens Ende 2018 dafür Zeit. Auch die Schweiz landete auf der grauen Liste, da sie im Herbst 2014 der EU zugesichert hatte, fünf von Brüssel kritisierte Steuerregime abzuschaffen.

Schweiz noch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...