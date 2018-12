Mobidiag Ltd., ein kommerzielles Molekulardiagnostikunternehmen, das sich mit der Ausbreitung von Antibiotikaresistenzen befasst, wird diesen Monat im Rahmen des 38. Interdisciplinary Meeting of Anti-Infectious Chemotherapy (RICAI) in Paris ein Symposium veranstalten. Das Symposium findet am 17. Dezemberin der Zeit von 12.45 bis 13.45 Uhr statt und wird in französischer Sprache gehalten. Das RICAI ist ein jährliches Treffen, an dem führende französische Kliniker und Mikrobiologen (Parasitologen, Virologen, Bakteriologen) und innovative kommerzielle Unternehmen aus dem Bereich der Diagnostik teilnehmen.

Das zweite Symposium, das Mobidiag auf einer RICAI-Jahrestagung veranstaltet, wird die automatisierten molekularen Diagnostiklösungen Amplidiag und Novodiag und deren fortschrittliche Fähigkeiten bei der schnellen Identifizierung von Infektionskrankheiten und antimikrobieller Arzneimittelresistenz zum Thema haben. Auf der Veranstaltung werden führende Kliniker Daten präsentieren und über ihre Erfahrungen mit der Technologie von Mobidiag berichten.

Ihre Teilnahme als Redner auf dem Mobidiag-Symposium haben bisher bestätigt:

Safia Nadji , Ärztin in Facharztausbildung in medizinischer Biologie, CHRU Lille

, Ärztin in Facharztausbildung in medizinischer Biologie, CHRU Lille Prof. Christophe Burucoa , Leiter des Labors für bakteriologische Hygiene, CHU Poitiers

, Leiter des Labors für bakteriologische Hygiene, CHU Poitiers Prof. Raymond Ruimy , Leiter des bakteriologischen Labors, CHU Nice

, Leiter des bakteriologischen Labors, CHU Nice Dr. Jean-Winoc Decousser , MCU PH, Bakteriologisches Labor Hygiene, Hôpital Henri Mondor, Créteil

, MCU PH, Bakteriologisches Labor Hygiene, Hôpital Henri Mondor, Créteil Dr. Thomas Gueudet, Medizinischer Biologe, Laboratoire Schuh BIO67, Straßburg

Im Anschluss an die Präsentationen wird die Anwendung von Amplidiag und Novodiag an Stand 13 demonstriert, um zu veranschaulichen, wie Mobidiag den klinischen Arbeitsalltag verbessern kann.

Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Registrierung finden Sie auf unserer Website. Im Anschluss an die Veranstaltung wird außerdem ein White Paper zur Verfügung gestellt.

Yann Marcy, President von Mobidiag France, kommentierte: "Bei Mobidiag konzentrieren wir uns auf die Entwicklung innovativer Diagnoselösungen, die einen echten Nutzen haben insbesondere im Hinblick auf die Antibiotikaresistenz, eine der größten Herausforderungen für die globale Gesundheit. Im Anschluss an die Erfolge des letztjährigen Symposiums auf der RICAI-Konferenz freuen wir uns, von Schlüsselkunden zu hören, die neue Daten präsentieren und ihre Erfahrungen darüber austauschen werden, wie Amplidiag und Novodiag in den letzten 12 Monaten beim Einsatz in Laborumgebungen abgeschnitten haben."

Über Mobidiag Ltd

Mobidiag ist ein wachstumsstarker Anbieter von vermarktungsreifen Molekulardiagnostiklösungen, dessen erschwingliche und weitläufig anwendbare und robuste Technologie die Leistungsfähigkeit von Molekulardiagnostik verfügbar macht, um der Ausbreitung von antimikrobieller Resistenz durch die rapide Erkennung von Pathogenen und deren potenzielle Resistenz zu Antibiotika zu begegnen. Mit den Lösungen Amplidiag und Novodiag bietet Mobidiag Laboren jeglicher Größenordnung ein umfassendes Produktsortiment für die schnelle, zuverlässige und kostengünstige Diagnostik von Infektionskrankheiten.

Mobidiag hat seinen Hauptsitz in Espoo, Finnland, und unterhält Niederlassungen in Frankreich, im Vereinigten Königreich und in Schweden. Weitere Informationen finden Sie auf www.mobidiag.com

