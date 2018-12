Ulm (ots) -



Afin d'assurer de manière préventive la sécurité des consommateurs, GARDENA Manufacturing GmbH rappelle les tondeuses sur batterie PowerMax Li-40/37 (réf. 5038) et Li-40/41 (réf. 5041). Ces produits ont été vendus entre janvier 2017 et novembre 2018 dans des magasins de bricolage, des jardineries et des boutiques en ligne de plusieurs pays européens.



Des tests en interne ont révélé un court-circuit dans le circuit électronique lors de l'utilisation et du stockage du produit dans certaines conditions. Ce problème peut entraîner un risque d'incendie.



Les consommateurs sont invités à ne plus utiliser le produit. Ils doivent retirer la batterie lors du stockage et contacter le service après-vente Gardena pour organiser le retour de la tondeuse en vue d'une révision: Husqvarna Belgium sa - Division GARDENA, par téléphone au 00 32/2 720 92 12 (du lundi au vendredi, de 8h à 16h30) ou par e-mail à l'adresse info@gardena.be.



La sécurité de nos produits est notre priorité absolue. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée.



À propos de GARDENA



Depuis plus de 50 ans, GARDENA fournit aux passionnés de jardinage tout ce dont ils ont besoin. Notre large gamme de produits propose des solutions et des systèmes innovants, qu'il s'agisse d'arroser, d'entretenir des pelouses, des arbres et des arbustes ou de cultiver des sols. Aujourd'hui, GARDENA est l'un des principaux fournisseurs européens d'outils de jardinage de haute qualité et distribue ses produits dans plus de 80 pays dans le monde entier. GARDENA est une marque du Groupe Husqvarna. Pour plus d'informations, rendez-vous sur gardena.com.



Contact: GARDENA GmbH Heribert Wettels Hans-Lorenser-Str. 40 89079 Ulm / Allemagne Tél.: +49 731 490-513 heribert.wettels@husqvarnagroup.com