Gestützt wurde die europäische Gemeinschaftswährung durch Hinweise auf ein mögliches Einlenken Italiens im Haushaltsstreit mit der EU-Kommission.

Der Euro hat sich am Dienstag unterm Strich wenig verändert. Zeitweise stieg der Kurs über 1,14 US-Dollar und erreichte ein Tageshoch bei 1,1419 Dollar. Am Nachmittag musste die Gemeinschaftswährung ihre Kursgewinne aber abgeben. Der Euro rutschte bis auf ein Tagestief bei 1,1346 Dollar und wurde damit etwa zum gleichen Kurs wie am Vorabend gehandelt. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,1409 (Montag: 1,1332) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8765 (0,8825) Euro.

