War die Freude über die Annäherung im Handelsstreit vielleicht doch übertrieben, hält der Waffenstillstand tatsächlich? Am Dienstag sind die Zweifel wieder spürbar und der DAX hat den Rückwärtsgang eingelegt. Im Fokus stehen die Autobauer mit dem Gipfeltreffen in Washington. Cornelia Frey blickt auf den Handelstag und die most actives an der EUWAX.