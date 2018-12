Der Carsharing-Anbieter des Autobauers Daimler bekommt in München Zuwachs durch neues Fahrzeugmodell: Wie der Stuttgarter Konzern am Dienstag bekannt gab, können car2go-Kunden in der bayrischen Landeshauptstadt künftig auf 15 Autos der neuen Mercedes-Benz-A-Klasse zurückgreifen.

Zwischen 28 und 38 Cent je Minute

Demnach liege der Anmietpreis für die Inanspruchnahme des Kompaktwagens bei 28 bis 38 Cent je Minute. Kunden müssen übrigens mindestens 25 Jahre alt sein, um das Angebot wahrnehmen ... (Marco Schnepf)

