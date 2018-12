Die Euphorie vom Wochenbeginn am deutschen Aktienmarkt ist am Dienstag einer sichtbaren Ernüchterung gewichen. Ungeachtet des "Waffenstillstands", auf den sich die USA und China in ihrem Handelsstreit geeinigt haben, belastet die politische Unsicherheit laut Analyst David Madden von CMC Markets UK weiter die Stimmung.

Der Leitindex Dax weitete im Handelsverlauf seine Verluste aus und schloss mit einem Minus von 1,14 Prozent bei 11 335,32 Punkten. Für den MDax , in dem sich die mittelgroßen deutschen Unternehmen versammeln, ging es am Dienstag letztlich um 1,58 Prozent auf 23 392,14 Punkte nach unten./gl/jha/

ISIN DE0008469008 DE0008467416

