Ittigen - Ab dem 1. Januar 2019 übernimmt Reto Steinmann als General Manager die Geschäftsführung der Schneider Electric Schweiz AG. Zusätzlich zu seinen bestehenden Aufgaben als Geschäftsführer der Feller AG gestaltet er dann auch die strategischen und operativen Aufgaben des Energiespezialisten Schneider Electric in der Schweiz. In beiden Positionen berichtet er an Dr. Barbara Frei, CEO/Zone President DACH.

«Wir freuen uns, mit Reto Steinmann einen erfahrenen Experten für die herausfordernden Aufgaben, die mit der Schweizer Energiestrategie 2050 auf der Agenda stehen, begrüssen zu dürfen», so Dr. Frei. «Wir vertrauen auf seine Expertise und mit ihm an der Spitze wollen wir unsere Position zum führenden Anbieter im Energiemanagement und in der Automation in der Schweiz deutlich entwickeln. Dabei fokussieren wir uns auf Kunden- ...

Den vollständigen Artikel lesen ...