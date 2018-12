Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat die Sitzung vom Dienstag per Saldo leicht im Minus beendet. Das kann aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Stimmung an den Börsen nach der Euphorie zum Wochenbeginn schon wieder verflogen ist. Zum Teil war gar bereits wieder von einer gewissen Katerstimmung an den Märkten die Rede. Auslöser für den erneuten Stimmungsumschwung hin zum Negativen war die Tatsache, dass kaum Details über die weitere Vorgehensweise in Bezug auf die Handelsstreitigkeiten der beiden Grossmächte bekannt wurden.

Auch dass die Medien in China und den USA recht unterschiedlich über die Übereinkunft zwischen US-Präsident Trump und Chinas Staatschef Xi Jinping berichtet haben, trage nicht unbedingt zum Vertrauen der Investoren bei. Hinzu komme, dass 90 Tage nicht sehr viel Zeit seien, um eine Einigung zu erzielen. Und nicht zuletzt soll offenbar der China-Kritiker Robert Lighthizer und nicht der moderatere Finanzminister Steven Mnuchin der Verhandlungsführer für die USA sein. "Das alles hat dazu geführt, dass die Investoren bereits wieder vermehrt zu defensiven Papieren greifen", so ein Händler.

Der Swiss Market Index (SMI) verlor zum Handelsschluss 0,24 Prozent auf 9'085,00 Punkte, dies bei einem Tagestief von 9'076 bzw. einem Tageshoch 9'119. Beim breiten Swiss Performance Index (SPI) resultierte zum Schluss ...

