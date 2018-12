Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Oberbank AG VZ -0,6% auf 82,5, davor 19 Tage ohne Veränderung , Oberbank AG Stamm +0,22% auf 89,4, davor 9 Tage ohne Veränderung , ATX -1,71% auf 3058,05, davor 4 Tage im Plus (3,13% Zuwachs von 3016,92 auf 3111,25), ATX Prime -1,68% auf 1544,65, davor 4 Tage im Plus (2,91% Zuwachs von 1526,7 auf 1571,09), Bawag Group -4,29% auf 38,4, davor 4 Tage im Plus (9,02% Zuwachs von 36,8 auf 40,12), Andritz -2,25% auf 42,5, davor 3 Tage im Plus (4,07% Zuwachs von 41,78 auf 43,48), Agrana -0,44% auf 18,18, davor 3 Tage im Plus (6,66% Zuwachs von 17,12 auf 18,26), Polytec -1,28% auf 9,26, davor 3 Tage im Plus (5,51% Zuwachs von 8,89 auf 9,38). ATX Folgende Veränderungen im ytd-Ranking: VIG (2 Plätze gutgemacht, von 14 auf 12); dazu, Bawag ...

