Nachdem der NZD/USD mit 0,6968 auf den höchsten Stand seit Mitte Juni kletterte, verlor er in der zweiten Tageshälfte an Halt und gab einen Großteil seiner Gewinne wieder ab. Zuletzt handelte das Paar mit einem Plus von 0,1% auf 0,6935 Dollar. Die nachlassende Besorgnis über die möglichen negativen Auswirkungen des Handelskonflikts zwischen den USA ...

Den vollständigen Artikel lesen ...