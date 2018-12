Tagesausblick für 05.12.: DAX weiter labil. Lufthansa, Bayer und Autobauer im Fokus!

Richard Pfadenhauer,

Wie gewonnen, so zerronnen. Der DAX gab heute einen Großteil der gestrigen Gewinne wieder ab und landete zum Handelsschluss bei 11.330 Punkten. Dabei erging es dem deutschen Standardwerteindex ähnlich wie vielen anderen Aktienindizes. So verlor der EuroStoxx 50 Index im Tagesverlauf knapp 0,8 Prozent und schloss bei 3.190 Punkten. Heute steht das Treffen der Autobosse mit Regierungsvertretern an. Möglicherweise bekommen die Märkt morgen neue Impulse.

Die anhaltende Unsicherheit bei den Anlegern spiegelte sich heute am Anleihenmarkt wieder. So sackte die Rendite langfristiger deutscher Staatsanleihen auf 0,26 Prozent ab. Gold verbesserte sich gleichzeitig auf knapp 1.240 US-Dollar pro Feinunze.

Unternehmen im Fokus

Linde steigt am 24. Dezember in den Stoxx Europe 50 auf. Anleger quittierten dies mit einem Aufschlag von rund 2,4 Prozent. Carl Zeiss Meditec legte nach einem positiven Analystenkommentar knapp zehn Prozent zu. Die Aktien der Autobauer BMW, Daimler und VW zeigten sich im Vorfeld des Treffens mit Regierungsvertretern etwas leichter. Die Deutsche Lufthansa sackte um über sechs Prozent ab. Bei Continental sorgte erneut eine negative Analystenstudie für nachgebende Kurse. Bayer lädt morgen zum Kapitalmarkttag.

Wichtige Termine

China - Caixin PMI Services für China, November

Deutschland - Markit Services und Composite Einkaufsmanagerindex Deutschland für November

Europa - Markit Composite Einkaufsmanagerindex Euro-Zone November

Großbritannien - Bank of England veröffentlicht Protokoll der Sitzung des Ausschusses für Finanzpolitik vom 20.11

USA - ADP-Arbeitsmarktbericht, November

USA - ISM-Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen, November

USA - Fed veröffentlicht Beige Book

Charttechnischer Ausblick

Widerstandsmarken: 11.480/11.640/12.000 Punkte

Unterstützungsmarken: 10.790/11.000/11.060/11.270/11.380 Punkte

Der DAX konnte das gestrige Niveau nicht halten und sank im Tagesverlauf zurück auf die 20-Tage-Durchschnittslinie. Unterstützung findet der Index zwischen 11.060 und 11.270 Punkten. Solange diese Zone nicht unterschritten wird, besteht die Chance auf einen Rebound bis 11.600 Punkte.

DAX in Punkten; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag)

Betrachtungszeitraum: 15.09.2017 - 04.12.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 05.12.2013 - 04.12.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

